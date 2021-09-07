اخبار العالم

ضمن مجموعة العراق.. كوريا الجنوبية تهزم لبنان

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ضمن مجموعة العراق.. كوريا الجنوبية تهزم لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-07 | 14:57

ضمن مجموعة العراق.. كوريا الجنوبية تهزم لبنان

1,377 مشاهدة

حقق منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فوزاً على منتخب لبنان بهدف نظيف، وذلك لحساب الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وسجل الشمشون الكوري هدف الفوز في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب تشانغ هون كون.

وفي ذات الجولة، يلاعب منتخبنا الوطني مساء اليوم عند الساعة التاسعة تحديد، نظيره الإيراني. فيما يلاعب منتخب الإمارات نظيره السوري في الساعة السابعة مساءً.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا