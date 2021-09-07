ضمن مجموعة العراق.. كوريا الجنوبية تهزم لبنان

وسجل الشمشون الكوري هدف الفوز في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب تشانغ هون كون.

وفي ذات الجولة، يلاعب منتخبنا الوطني مساء اليوم عند الساعة التاسعة تحديد، نظيره الإيراني. فيما يلاعب منتخب الإمارات نظيره السوري في الساعة السابعة مساءً.

