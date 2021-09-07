انت الان تتابع خبر ضمن مجموعة العراق.. كوريا الجنوبية تهزم لبنان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-07 | 14:57
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حقق منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فوزاً على منتخب لبنان بهدف نظيف، وذلك لحساب الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وسجل الشمشون الكوري هدف الفوز في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب تشانغ هون كون.
وفي ذات الجولة، يلاعب منتخبنا الوطني مساء اليوم عند الساعة التاسعة تحديد، نظيره الإيراني. فيما يلاعب منتخب الإمارات نظيره السوري في الساعة السابعة مساءً.
وفي ذات الجولة، يلاعب منتخبنا الوطني مساء اليوم عند الساعة التاسعة تحديد، نظيره الإيراني. فيما يلاعب منتخب الإمارات نظيره السوري في الساعة السابعة مساءً.
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