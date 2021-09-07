سوريا تنفي التواصل أو التفاوض مع تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

نفت سوريا بشكل قاطع أي نوع من التواصل والمفاوضات مع تركيا، خاصة في مكافحة الإرهاب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعقيباً على تصريحات وزير الخارجية التركي عن مفاوضات مباشرة مع سوريا في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب، إن "الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب".

