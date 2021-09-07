يونيسف تحاول إعادة أطفال أفغان إلى أسرهم بعد فوضى الإجلاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إنها تحاول إعادة مئات الأطفال الأفغان إلى أسرهم بعد أن انفصلوا عنها خلال الانسحاب الأمريكي السريع من أفغانستان، وإجلائهم إلى دول مختلفة. وقال المتحدث جيمس إيلدر في تصريحات في مقر الأمم المتحدة بجنيف إن مئات الأطفال انفصلوا عن أسرهم خلال الأحداث الفوضوية في مطار كابول وأن اليونيسف تحاول إعادتهم إلى أسرهم. وأضاف أن أكثر من مئة طفل التأم شملهم مع أفراد أسرهم. وأظهرت لقطات مثيرة في الشهر الماضي طفلة خلال رفعها فوق سور مطار كابول العالي ووصولها إلى يدي جندي أمريكي. ولم يتضح إذا انضمت إلى أسرتها، في المطار.

