سياسي ليبي: أبناء الجنوب يرفضون الإسلام السياسي في مناطقهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

قال عضو مجلس النواب الليبي عن براك الشاطئ، جنوب البلاد، علي السعيدي، إن أهالي المنطقة يرفضون بشكل قاطع تيار الإسلام السياسي، لما لاقوه منه من أذى في الأعوام الماضية. وأوضح السعيدي في تصريحات خاصة، أمس الإثنين، أن تنظيم الإخوان الذي أعطى أوامر لتنظيم القاعدة بقتل أبناء الجنوب الليبي في 2018، رفض تسليم السلطة للبرلمان بعد خسارته، وأدخل ليبيا في نفق الاقتتال الداخلي والفوضى، حسب موقع "المرصد" الليبي. وأكد أن أي وجود لعناصر التنظيم في الجنوب، سيواجه على كافة الأصعدة. وأضاف "لن يكونوا مطية لمن يريد ببلادهم شراً"، مشيراً إلى أن أهالي منطقته "على قلب رجل واحد ضد الإسلام السياسي".

