لليوم الثاني...إسرائيل تعجز عن القبض على الفلسطينيين الهاربين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

فشلت أجهزة الأمن الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي في ضبط 6 فلسطينيين هربوا فجر أمس الاثنين من سجن جلبوع، بينما تتزايد الانتقادات في إسرائيل، وسط مخاوف من تصاعد حدة العنف أو اعتداء جديد. وتعتقد تل أبيب أن الستة الفارين ربما يختبئون في الضفة الغربية المحتلة، في جنين مسقط رؤوسهم تحديدا، أو أنهم عبروا الحدود إلى الأردن، وهو أمر سهل نوعا ما، حسب ما أفاد مصدر أمني وكالة إفي الإسبانية. وتمكن السجناء من الفرار عبر نفق حفروه في مرحاض زنزانتهم، وواصلوا طريقهم عن طريق شبكة الصرف ثم شقوا حفرة خارج السجن أسفل برج مراقبة، ما يعني أنهم لم يضطروا للحفر طوال أشهر. وسجلت كاميرات المراقبة لحظة بلحظة خروج الفلسطينيين الستة من الفوهة، لكن يبدو أن أياً من الحراس كان يشاهد مقاطع الفيديو التي بثتها الكاميرات، حسب إذاعة كان المحلية.

