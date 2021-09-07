عون لن يوقع مراسيم تشكيل أي حكومة في لبنان... دون ضمانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أعرب مصدر سياسي مسؤول في لبنان عن أمله في أن تترجم الإيجابيات على صعيد تأليف الحكومة اللبنانية جدياً، إلى تشكيلها قريباً. وتساءل المصدر حسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الثلاثاء "هل تراجع رئيس الجمهورية حتى تتشكل الحكومة بلا ثلث معطل؟". وأضاف المصدر، أن "عون لن يوقّع مراسيم تأليف أي حكومة دون كابح في يده، أو ضمانة أن يكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً في الحكومة، لأنّه مدرك أنه من اللحظة التي يوقع فيها المراسيم دون تلك الضمانة، معناها أن ما تبقى من عهده انتهى لحظة التوقيع، وأنه يصبح اعتباراً من تلك اللحظة وكأنّه قدّم رأسه لخصومه السياسيين وهم كُثر، ويتحيّنون تلك اللحظة للانتقام منه".

