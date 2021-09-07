زيمبابوي للموظفين الحكوميين... اللقاح ضد كورونا أو الاستقالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

طلبت حكومة زيمبابوي من غير المستعدين للتطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا من الذين يعملون في القطاع الحكومي، أن يستقيلوا لتقليل خطر انتشار الفيروس، وانتقاله لغيرهم. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير العدل، زيامبي زيامبي، في مقابلة معه اليوم الثلاثاء على محطة "زي إف إم" الإذاعية الخاصة: "إذا كنت تعمل لدينا في الوقت الحالي، فإننا نقول لك الآن احصل على اللقاح". وقال زيامبي: "يمكنك التمتع بحقوقك في الشارع أو في منزلك، نحن لا نجبرك على اللقاح، لكن إذا كنت عاملاً في الحكومة، احصل على اللقاح لحماية الآخرين وحماية الذين تخدمهم". وأضاف وزير العدل "إذا كنت ترغب في التمتع بحقوقك التي يكفلها الدستور، يمكنك أن تستقيل". يذكر أن هناك 125671 إصابة بفيروس كورونا في زيمبابوي، بينها 4493 وفاة، حسب بيانات وزارة الصحة.

