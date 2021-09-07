تأجيل استجواب وزير الأشغال العامة السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أرجأ القضاء اللبناني جلسة استجواب وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعد أن تمسك محاميه بالإصرار على أن مرجعية محاكمته، هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. واستدعى المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار 4 وزراء سابقين، هم فنيانوس، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، حسب "الشرق الأوسط"، لكن استدعاءهم اصطدم ببالقانون اللبناني الذي يفرض استجوابهم أمام "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن المحقق أرجأ إلى 16 سبتمبر(أيلول)، جلسة استجواب وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بعد أن حضر وكيلاه المحاميان وتقدما بمذكرة دفوع شكلية. وعلى أثر تأجيل جلسة فنيانوس، باشر المحقق العدلي استجواب المدعى عليه سامي حسين، مركز مدير العمليات السابق في المرفأ.

