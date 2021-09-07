شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جلسة المشاورات الثنائية بين وزيري خارجية مصر وبوروندى لتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ انطلاق جلسة المشاورات المصرية البوروندية للتباحث حول أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتنسيق مواقفهما فى مختلف القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ قد استقبل اليوم الثلاثاء، وزير خارجية بوروندي ⁧‫ألبرت شينجيرو‬⁩ في إطار زيارته الجارية إلى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

ومن المقرر أن يعقد وزيري خارجية مصر وبوروندى مؤتمر صحفى مشترك بعد جلسة المباحثات المشتركة التى تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.