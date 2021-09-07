شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ينعى الزميل أيمن عبد التواب نائب رئيس تحرير صوت الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى، الزميل أيمن عبد التواب، نائب رئيس تحرير صوت الأمة، مقدما خالص العزاء والمواساة للزملاء بالجريدة فى مصابهم الجلل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفى اليوم الثلاثاء، الزميل أيمن عبد التواب نائب رئيس تحرير صوت الأمة، بعد صراع مع المرض، وستشيع الجنازة اليوم والعزاء بمقابر العائلة بالمنوفية.

ويتقدم ”الخليج 365” لأسرة الزميل الصحفى الراحل أيمن عبد التواب بخالص العزاء، داعيا الله أن يرحم الفقيد ويلهم أسرته الصبر والسلوان.