شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب:الدولة المصرية تضمن مشاركة آمنة للمرأة فى الحياة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية، مضيفا أن المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل فى تحقيق التنمية المُستدامة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالمياً، مُستعرضاً جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمته حول موضوع المساواة بين الجنسين، أمام المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأضاف جبالي، الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية، بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية، مستعرضاً جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.

كما تطرق المستشار الدكتور حنفي جبالى إلى تداعيات جائحة كورونا على المرأة، مشيراً إلى مجهودات الدولة المصرية لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.

واستعرض رئيس مجلس النواب الجهود التشريعية لدعم المرأة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية، مثل تعديل قانون الاجراءات الجنائية المُتعلق بتشديد العقوبة في جرائم التحرش، وذلك ضماناً لمشاركة آمنة للمرأة المصرية في الحياة العامة.

في ختام كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أنه مازال هناك العديد من التحديات التي تواجه قضية تمكين المرأة، داعياً إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج بتقييم حقيقي لقضية تمكين المرأة على كافة الأصعدة والمستويات.