شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": تلقى طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لـ16 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، عن استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، حتى الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.

وأضافت دعاء النجار أن التقديم بمجمع الخدمات بالدور الأول، للأعمال المنشورة خلال عام 2020، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني، ولن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد .

وكانت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أعلنت من قبل عن فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضى 2020 من السبت 21 أغسطس وحتى الخميس 9 سبتمبر 2021 .

وقالت "النجار" إنه سيتم تكريم الفائزين فى حفل كبير بالنقابة، مؤكدة أن تسليم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين بمقر النقابة، مشيرة إلى أن المسابقة تشمل 12 فرعا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية و13 فرعا فى الجوائز الخاصة.