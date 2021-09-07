دولة الإمارات تقدم 18.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 102,868 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الثلاثاء، 18,558,216 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 187.64 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة الإماراتية لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.