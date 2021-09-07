شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات لدى السعودية يؤكد أن إكسبو 2020 دبي منصة متفردة للإبداع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

قال الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى السعودية، إن " إكسبو 2020 دبي " يعد منصة عالمية متفردة للعقول المبدعة.



وذكر السفير الإماراتي أن المعرض الدولي المرتقب، سيسهم في رسم خارطة طريق تمكن البشرية من مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحويلها إلى فرص مبتكرة واستثنائية لعالم أفضل.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة معرض إكسبو 2020 دبي الذي تنطلق أعماله في الأول من أكتوبر المقبل، قال إن إكسبو دبي حدث عالمي طموح يجمع أكثر من 190 دولة للمشاركة في صنع عالم جديد من خلال المشاركات المبتكرة حول موضوعات الاستدامة والتنقل والفرص

وأوضح أن المشاركة الفاعلة لهذا العدد الكبير من الدول، يؤكد أهمية هذه التظاهرة العالمية في ظل الأوضاع التي يعيشها العالم جراء "كوفيد - 19" والتي تتطلب مزيدا من التعاون والتكاتف بين الدول والشعوب وتفعيل التواصل الإيجابي والمباشر بين الحكومات والشركات والأفراد.

وزاد: "إكسبو 2020 دبي يجسد رغبة الدول والشركات والشعوب في عودة الحياة لطبيعتها في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والترفيهية، ويلعب دورا محوريا مهما في صياغة الأجندة العالمية لرحلة التعافي العالمي من الجائحة خلال الفترة المقبلة".

وللمعرض دور كمنصة جامعة للبشرية على أسس من المحبة والسلام والتعايش.. "الإمارات منذ تأسيسها، وهي حاضنة لقيم التسامح والاعتدال والتعايش، وهو نهج راسخ ومسيرة ممتدة".

وقال: "آمنت الدولة بأن استقرار وازدهار المجتمعات على كافة المستويات يكمن في التسامح والتعايش ونشر الخير وتعزيز الحوار والعمل المشترك بين الدول والشعوب والثقافات بهدف خدمة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع".

ويحمل شعار إكسبو 2020 دبي تواصل العقول وصنع المستقبل "رسالة إلى جميع الثقافات والشعوب للتواصل والتكاتف لتحقيق إنجازات ملهمة لغد أكثر اشراقا.

وخلال المعرض، سيؤدي الشباب دورا محوريا وهاما في إكسبو 2020 دبي لرسم ملامح مستقبل أفضل للبشرية، حيث شارك الشباب في رحلة التحضير لاستضافة أول إكسبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".

وعن قضية التغير المناخي التي تشكل محورا مهما في أعمال إكسبو 2020 دبي، قال إن العمل من أجل البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي نهج راسخ في مسيرة الدولة التنموية.

وتمتلك الإمارات جميع الإمكانات والمقومات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في عام 2023، خاصة وأن تبني الممارسات المستدامة لدعم أهداف التنمية المستدامة والأجندة الألفية 2030 هو من أولويات دولة الإمارات على المستويين الوطني والدولي.

وأشار إلى أن جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي يعد المنصة المثالية لتحفيز الابتكارات البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي والاستفادة من أحدث التقنيات وتوظيفها بما يحقق الاستدامة ويضمن مستقبل أفضل للعالم.

وتتزامن استضافة إكسبو 2020 دبي مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي لتحتفي بإنجازات 50 عاما مضت بجهود القادة المؤسسين وتتواصل مسيرة البناء والازدهار في ظل دعم ورعاية قيادة الدولة الرشيدة لاستكمال المسيرة بسواعد أبنائها المخلصين والمقيمين على أرضها وكل من شارك في تحقيق نهضتها.

وبشعار "طموح بلا حدود" يأتي جناح المملكة العربية السعودية في "إكسبو 2020 دبي" على شكل نافذة عملاقة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء وستوفر للزوار رحلة غامرة وإطلالة على المستقبل المشرق للمملكة فيما ستظهر الشخصية السعودية المضيافة وثقافتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.

ويتميز جناح السعودية الممتد على مساحة 13 ألف متر مربع بالتصميم المعماري الفريد الذي يجعله منارة ومعلما بارزا وسط منطقة المعرض وبشكل هندسي مبتكر يرتفع عن الأرض باتجاه السماء ليجسد طموحات المملكة وتطلعها نحو مستقبل مزدهر تستند فيه على هويتها الراسخة وتراثها العريق.