حاكم دبي: حميد النعيمي 40 عاماً شريكاً ومؤسساً في مسيرة بناء الإمارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم، أن الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، شريك ومؤسس في مسيرة بناء دولة الإمارات، حفر اسمه في تاريخ دولتنا.

