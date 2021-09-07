نادي القضاة الجنوبي باليمن يعقد مؤتمراً صحفياً لاستعراض نتائج اللجنة حول ميزانية السلطة القضائية

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021



غداً.. نادي القضاة الجنوبي يعقد مؤتمراً صحفياً لاستعراض نتائج ما انتهت إليه اللجنة حول ميزانية السلطة القضائية

أعلن نادي القضاة الجنوبي بأنه سيعقد يوم غد الأربعاء مؤتمراً صحفياً لاستعراض نتائج ما انتهت إليه اللجنة المكلفة بالفحص والمراجعة والتدقيق لأوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية للأعوام: ٢٠١٧م - ٢٠١٨م - ٢٠١٩م - ٢٠٢٠م - النصف الأول من العام ٢٠٢١م.

وأوضح نادي القضاة الجنوبي بأنه سيكون المؤتمر بقاعة فندق كورال بالعاصمة عدن الساعة ٩.٣٠ صباح الغد.



وكان القاضي "شاكر محفوظ بنش" المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي قال في تصريح صحفي له: أن ما اتخذه النادي من قرارات في بيانه بأن إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية من قبل الهيئة التي شكلها كان من أجل الحفاظ على السلطة القضائية وحمايتها من الانهيار التام بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته لشئون السلطة القضائية.

وأوضح بأن تشكيل الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية اقتضتها الضرورة لتتولى مؤقتاً مهام تسيير وتسهيل أي معوقات وعراقيل قد تطرأ في عمل المحاكم والنيابات، وللحفاظ على مكانة القضاء وحمايته وتعزيز هيبته ولتقريب العدالة بين المواطنين.