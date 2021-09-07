شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان : 10603 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الثلاثاء تسجيل 10 آلاف و 603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة جابان توداي عن حكومة طوكيو القول اليوم إن العاصمة سجلت 1629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغت حالات الاصابة بين الأشخاص في العشرينات من عمرهم (440 حالة) والثلاثينات(306 حالات ) والأربعينات (251) حيث كانت الشريحة العمرية التي سجلت أعلى حالات إصابة. وبلغت عدد الاصابات بين من يبلغون من العمر 20 عاما 290 حالة.

وانخفض عدد المصابين الذين يعانون من أعراض خطيرة في طوكيو بواقع سبعة حالات مقارنة بأمس الاثنين ليصل إلى 260 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة بالفيروس في أنحاء اليابان 62 حالة.