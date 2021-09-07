الفتلاوي توجه رسالة إلى الصدر بشأن 'التسقيط والتهديد'

وقالت الفتلاوي في رسالتها، التي وردت لـ الخليج 365، "دعا سماحتكم الى ميثاق شرف بعدم التسقيط واستخدام التهديد في الانتخابات وكانت خطوة جيدة ولكن للاسف يقوم مجموعة من المحسوبين على التيار الصدري بتهديد اصحاب البنايات والمحلات الرافعين لصوري بحرق محلاتهم اذا لم يقوموا برفع الصور".وأضافت، "لذا ومن منطلق حسن الظن اتمنى على سماحتكم ضبط هذه المجاميع التي لا تنتمي حتى لدائرتي الانتخابية، وبما ان العملية الانتخابية عملية طوعية والتنافس فيها قائم على اساس القناعات وكما احترمنا قرار التيار الصدري بالانسحاب ومن ثم العودة وربما الانسحاب والعودة لاحقا اتمنى من الجميع احترام قناعات الناس وهذه الممارسات تسيء للجميع".

وحملت الفتلاوي، "القيادات الامنية في بابل وقيادة الشرطة مسؤولية حماية حرية التنافس وحفظ ارواح الناس والا فان ذلك مؤشرا خطيرا على عدم قدرتها ضبط الاوضاع يوم الانتخابات".

