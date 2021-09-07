مدير الكمارك: ايراداتنا ضائعة والسبب كردستان!

وقال الزبيدي خلال اجتماعه بمداراء المناطق الكمركية، إن "الاعفاءات الكمركية هي السبب وراء ضياع الايرادات وهذا بسبب عدم دراية محكمة من قبل التنمية الصناعية"، لافتاً إلى أنه "في الايام القليلة المقبلة سيتم انشاء مكاتب كمركية تدقيقية مستحدثة في المناطق الشمالية بذلك سنضيف ايرادات كبيرة للدولة".وأوضح، أن "الفكرة من انشاء مكاتب كمركية تدقيقية ستزيد من ايرادات الدولة وللحد من التهريب والتلاعب".

وأشار إلى أن "الكمارك ستشهد ثورة كمركية لتعظيم الايرادات المالية وانسيابية تامة في العمل الكمركي"، مضيفاً أنه "سيتم اعادة النظر بجميع الرسوم الكمركية الخاصة بالسلع الاستهلاكية لغرض تشجيع المستثمرين والتجار والنهوض بواقع القطاع الخاص".

وأوصى الزبيدي، مدراء المكاتب الكمركية في عموم العراق "بتسهيل كافة الاجراءت الكمركية حسب الضوابط"، مشدداً "لامكان للتلاعب والغش والتزوير".

