اخبار العالم

الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة تشمل هذه الفئات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة تشمل هذه الفئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.
وقال المصرف في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "يدعو المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا