الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة تشمل هذه الفئات

وقال المصرف في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "يدعو المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

