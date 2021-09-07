انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة تشمل هذه الفئات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.
وقال المصرف في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "يدعو المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".
واضاف ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".
واضاف ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".