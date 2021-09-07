شطائر وملابس "كاجوال".. بايدن يحتفي بالعمال في عيدهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بملابس غير رسمية، اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن الاحتفال بعيد العمال وتقديم الشطائر لأعضاء نقابة محلية.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نزل بايدن من سيارته مرتديا ملابس غير رسمية، حاملا صناديق من الشطائر من سلسلة مطاعم شهيرة تأسست في ويلمنجتون بولاية ديلاوير – مسقط رأسه – عام 1976.

ومرتديا نظارات شمسية، وضع بايدن الصناديق الكرتونية على طاولة إلى جانب أطعمة أخرى كانت موجودة خلال الفعالية التي نظمتها جمعية لعمال الكهرباء في مدينة نيو كاسل بديلاوير.





وتصافح بايدن وتبادل أطراف الحديث مع مجموعة معظم أفرادها من الرجال، كانوا يرتدون الجينز وقمصان النقابة، وأمضى الرئيس عدة دقائق يتحدث معهم قبل أن يقول لهم: "هيا، لنذهب لنحصل على شيء لنأكله."

وفي مرحلة ما، بدأ الرئيس الحديث عبر الهاتف مع والدة أحد أعضاء النقابة وأخبرها أنه كان معهم منذ انتخابه أول مرة لمنصب عام في السبعينيات.





وقبل أن ينهي الرئيس المحادثة معها، قال: "وددت فقط أن ألقي التحية عليكِ."

والتقط بايدن صورة مع أعضاء النقابة قبل العودة إلى منزله في ويلمنجتون، حيث أمضى عطلة نهاية الأسبوع.

وعند مغادرة بايدن، صفقت المجموعة وقال أحدهم: "شكرا، جو".