سوريا تكذب تركيا: لا مفاوضات حول مكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت سوريا، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع، وجود أي نوع من التواصل أو المفاوضات مع تركيا، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين، قوله: "تعقيباً على تصريحات وزير خارجية تركيا حول وجود مفاوضات مباشرة مع دمشق في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب فإننا ننفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر: "بات معروفاً للقاصي والداني أن النظام الحاكم في أنقرة هو الداعم الرئيسي للإرهاب وجعل من تركيا خزاناً للتطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم".

واتهم المصدر بالخارجية السورية، نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمخالفة "بشكل فاضح قرارات الشرعية الدولية حول مكافحة الإرهاب".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في حديث لإحدى القنوات التركية إن بلاده تتواصل مع سوريا حول القضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب.

ولم يكتف تشاووش أوغلو بهذا فحسب؛ بل أكد أن المفاوضات اللازمة جارية على مستوى الخدمات الخاصة والاستخبارات.

وتتواجد قوات تركية في مناطق عدة شمالي سوريا، فيما تقصف قوات أردوغان قرى ومدنا سورية في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك منازلهم.