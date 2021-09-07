اللقاح أو الاستقالة.. زيمبابوي ترفع "كرباج كورونا" في وجه الموظفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خيرت زيمبابوي الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي بالحصول على لقاح فيروس كورونا أو الاستقالة.

قرار عللته الحكومة في زيمبابوي بأنه محاولة لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا وانتقاله من الموظفين لغيرهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير العدل زيامبي زيامبي، قوله لإذاعة محلية الثلاثاء: "إذا كنت تعمل لدينا في الوقت الحالي، فإننا نقول لك الآن (احصل على اللقاح)".



وأضاف زيامبي: "يمكنك التمتع بحقوقك في الشارع أو في منزلك، فنحن لا نجبرك على أن تحصل على اللقاح.. ولكن إذا كنت أحد العاملين في الحكومة، احصل على اللقاح من أجل حماية الآخرين وحماية الأشخاص الذين تخدمهم".

وتابع وزير العدل: "لكن إذا كنت ترغب في التمتع بحقوقك التي يكفلها الدستور، يمكنك أن تستقيل".

يذكر أن زيمبابوي سجلت نحو 125 ألفا و671 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

كما تم تسجيل 4493 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي فبراير/شباط الماضي، دشنت زيمبابوي، برنامج التطعيم للوقاية من "كوفيد-19"، بعد تلقيها 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" تبرعت بها الصين وقتها.

وكونستانتينو تشيوينجا، نائب الرئيس ووزير الصحة في زيمبابوي هو أول مسؤول يتلقى التطعيم في مستشفى ولكينز في هاراري، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان وزير الخارجية الزيمبابوي سيبوسيسو مويو أول مسؤول يسقط متوفيا بعد إصابته بفيروس كورونا.