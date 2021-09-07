لاجئون أفغان في قاعدة رامشتاين الأمريكية يطلبون اللجوء في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

طلب عشرات الأفغان، الذين نقلهم الجيش الأمريكي من كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة إلى قاعدته الجوية في رامشتاين الألمانية، اللجوء في ألمانيا. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الثلاثاء إن حوالي 90 أفغانياً في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس تقدموا بطلبات لجوء. ولدعم مهمة الإجلاء واسعة النطاق من أفغانستان، أنشأت الولايات المتحدة مراكز دولية لإيواء اللاجئين الأفغان مؤقتاً قبل إعادة توطينهم على المدى الطويل. أحدها في قاعدة رامشتاين الجوية. ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الألماني هايكو ماس المنشأة غداً الأربعاء. وحسب وزارة الداخلية، وصل 34013 من أفغانستان إلى رامشتاين، سافر منهم بالفعل 20943 إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الوزارة، شتيفه ألتر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "مقارنة مع إجمالي عدد الذين وصلوا إلى رامشتاين، فإن عدد طلبات اللجوء يمكن التعامل معه".

