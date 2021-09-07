مقتل «مفرزة كاملة» من داعش في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى سول، اليوم الثلاثاء، مقتل مفرزة كاملة من داعش في كركوك، 250 كم شمالي بغداد. وقال رسول في بيان نشره على فيس بوك اليوم إنه بعد "استشهاد عدد من أبطال الشُرطة الاتحادية، وعد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي بالرد المُناسب على بقايا هذه العصابات الإرهابية". وأضاف أن جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من قتل " مفرزة كاملة " من داعش في مُحافظة كركوك. ولفت إلى أنها سقطت في كمائن الجهاز بعد رصد حركتهم، وقتل عدد منهم بنيران مُباشرة. وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت بمقتل 8 من قوات الشرطة وإصابة 5 آخرين في هجوم لداعش يوم السبت الماضي في محافظة كركوك.

