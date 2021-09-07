كورونا حول العالم...4.57 ملايين وفاة 221.1 مليون إصابة وتوزيع 5.49 مليارات جرعة من اللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 221.1 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي وزعت حول العالم 5.49 مليارات. وأظهرت أحدث البياناتعلى موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 221.110 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 4.575 ملايين. وأوضحت البيانات المجمعة تجاوز إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت حول العالم، 5.491 مليارات.

