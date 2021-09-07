قطر: نأمل تشغيل مطار كابول في الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء إن بلاده تأمل تشغيل مطار كابول واستقبال المسافرين، في الأيام القليلة المقبلة، لكنه نفى الاتفاق بعد على كيفية إدارة المطار. وقال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين عمليات الإجلاء الأخيرة من أفغانستان.

