إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل لتأمين الأعياد اليهودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين لتأمين احتفال المستوطنين بعيد رأس السنه العبرية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير الحرم رئيس السدنة، الشيخ حفظي أبو سنينة، أن "سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي اليوم، بحجة احتفال اليهود بعيد رأس السنة العبرية، ويستمر إغلاقه حتى العاشرة من مساء اليوم".

