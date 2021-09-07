بدء أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير احمد البكر، للاعداد والتحضير للدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الخميس (حضوريا ) برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء بدولة الكويت الشيخ الدكتور احمد ناصر الصباح .



ويناقش الاجتماع على مدى يومين، اقرار مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية والنظر في مشاريع القرارات الخاصة بكل بند ورفعه إلى المجلس الوزاري لاعتماده، الى جانب إجراء التعيينات المطلوبة، خاصة تعيين رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 7 بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والادارية، وفي مقدمتها البند المتعلق بالعمل العربي المشترك ويحتوي على تقرير الأمين العام للجامعة العربية وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد 155-156 والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات للقمة العربية.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال البند المتعلق بالقضية الفلسطينية، ويشتمل على عدد من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وقضية الأمن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين والوضع في الجولان العربي السوري المحتل.