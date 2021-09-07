شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حركة "الشباب" الإرهابية تهاجم قاعدة عسكرية صومالية بـ15 قذيفة هاون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شنت حركة الشباب الإرهابية، الثلاثاء، هجوما بقذائف الهاون على قاعدة عسكرية في إقليم بري شمال شرقي الصومال.



وبحسب وسائل إعلام صومالية فإن حركة الشباب الإرهابية أطلقت 15 قذيفة على القاعدة الواقعة في ولاية بونتلاند.

لكن قوات الأمن الصومالية سارعت بالرد على مصدر إطلاق القذائف.

وأكد مسؤولون أمنيون عدم سقوط ضحايا جراء الهجوم الإرهابي، فيما قامت القوات بعمليات تمشيط واسعة في قرية "أف أورر" التي وقع فيها الهجوم.

وتخوض ولاية بونتلاند الصومالية حربا مع تنظيمي داعش والشباب الإرهابيين، ويتواجدان بكثافة في إقليم بري.