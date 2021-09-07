شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: حميد النعيمي 40 عاماً شريكاً ومؤسساً في مسيرة بناء الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم، أن الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، شريك ومؤسس في مسيرة بناء دولة الإمارات، حفر اسمه في تاريخ دولتنا.

