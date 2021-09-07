الولايات المتحدة تؤكد ارتفاع إصابات كورونا اليومية في يوم عيد العمال 300% عن العام الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا ارتفعت في البلاد بنسبة تزيد عن 300% عن عطلة عيد العمال في العام الماضي.



ووفقا للبيانات، ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 316% منذ عيد العمال في عام 2020 ، والوفيات اليومية المرتبطة بالفيروس هي ضعف ذلك.

كما ارتفعت حالات الاستشفاء بنسبة 158% مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات من وزارة الخدمات الصحية والإنسانية.

هذا وحذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن المستشفيات في الولايات المتحدة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى، مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية فإن 79.83% من أسرة العناية المركزة في البلاد مشغولة من قبل مرضى كورونا، مبينة أن ثماني ولايات 90% من أسرة العناية المركزة فيها مشغولة من مرضى كورونا، وهي ألاباما وجورجيا وتكساس وأركنساس وفلوريدا وميسيسيبي ونيفادا وكنتاكي.