رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل ختام مشروع "مكافحة العنف ضد المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حفل ختام مشروع "تعزيز العمل المجتمعي لمكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، تحت رعاية ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة بحضور لفيف من ممثلي الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، ومؤسسة كونيموند الإسبانية، وعدد من القيادات المجتمعية والنسائية بمحافظة الأقصر.

تضمن الحفل عرضًا لأهم إنجازات المشروع وأفلام قصص النجاح، وآراء المستفيدات والمستفيدين من المشروع خلال فترة تنفيذه.

وقال رئيس جامعة الأقصر، في كلمته في الحفل، إن حضوره جاء من منطلق حرص الجامعة على المشاركة المجتمعية في كافة المجالات.

تخلل الحفل فقرة تكريم الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ أنشطة المشروع وممثلي مديريات التضامن الاجتماعي والمكاتب الإقليمية للمجلس القومي للمرأة بالمحافظات الخمس المستهدفة.

واختتم الحفل بعرض الدروس المستفادة وقصص النجاح وأفضل الممارسات التي تمت خلال عمر المشروع.