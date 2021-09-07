الجمعة.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل لمدة 4 ساعات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه نظرا لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بتوسعات محطة مياه شبرا سيتم قطع المياه عن مناطق (شيرا الخيمة بالكامل - بهيتم بالكامل).

وبحسب بيان للشركة، يكون ذلك اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 10/9/2021 وحتى السابعة 4 صباح يوم السبت الموافق 11/9/2021 وذلك لمدة 4 ساعات.

وتهيب الشركة بالمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.