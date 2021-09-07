سوديك والتجاري الدولي يوقعان بروتوكولا يتيح التمويل العقاري على 20 سنة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، العاملة في مجال التطوير العقاري، بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي، لتقديم برامج للتمويل العقاري لعملاء الشركة، بحسب بيان من سوديك اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن البروتوكول يتضمن تقديم نظم سداد متنوعة للوحدات التي تم تسليمها طبقًا لأحكام وقواعد قانون التمويل العقاري المصري، حيث ستتاح لعملاء سوديك فرصة شراء الوحدات الجاهزة للتسليم والمتاحة للبيع في مشروعات سوديك المختلفة على مدة سداد تصل إلى 20 عامًا.

وأضافت أنه يمكن أيضًا لعملاء الشركة الحاليين الاستفادة من هذا البروتوكول عند عرض منازلهم للبيع، عن طريق منصة سوديك لإعادة بيع الوحدات، والتي ستتيح نظم سداد ممتدة لمشتري وحدات العملاء الحاليين.

وحضر مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون كل من ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، وعمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، وأحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي وأعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة والبنك.

وقال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: "هذا البروتوكول يأتي ضمن جهود سوديك لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، ومنها تقديم حلول تمويلية جديدة ومبتكرة تسهّل على عملاء الشركة الحاليين والجدد اتخاذ قرار شراء وحداتهم".

وقال عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي: "سيتيح هذا البروتوكول للمشترين نظم سداد تصل إلى 20 عامًا كبديل للحلول التمويلية المتاحة أمامهم في السوق، وهو ما يتوافق مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم السوق العقاري بشكل خاص، وتنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري للمساهمة في تطوير هذا القطاع بشكل عام".

وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي: "الهدف الرئيسي من هذا التعاون الذي يستهدف كل فئات المجتمع المصري هو تحسين جودة المنتج المصرفي لتلبية احتياجات العملاء وتقديم باقة متكاملة من المزايا لهم".

وأضاف: "من خلال الجهود المشتركة للبنك والشركة، تم تصميم أفضل العروض التمويلية لتلبية هذه الاحتياجات، بما في ذلك قيمة القرض وفترة الأقساط والتسعير. وبفضل الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك التجاري الدولي وسوديك، فإننا نعمل حاليًا على تطوير منتجات مالية متطورة تلبي متطلبات وتطلعات عملاء القطاع العقاري المصري".

وتُعد سوديك واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، حيث تطور الشركة حاليا عددا من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.