جنوب أفريقيا: سلالة جديدة لكورونا انتشرت في أغسطس بمعدل أبطأ من يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج- (د ب أ):

قال علماء في جنوب أفريقيا، إنه ثمة سلالة جديدة من فيروس كورونا، تحمل عددا مثيرا للقلق من التحورات، انتشرت بمعدل أبطأ خلال الشهر الماضي أكثر مما كان الوضع عليه في يوليو، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

وقالت "شبكة مراقبة الجينوم (الخريطة الجينية)" في جنوب إفريقيا، إنه قد تم خلال أغسطس الماضي، رصد ما تسمى بسلالة "سي. 1. 2"، في 1.5 بالمئة فقط من جميع عينات الفيروس المتسلسلة في البلاد، وذلك بالمقارنة مع نسبة 2.2 بالمئة التي تم رصدها في يوليو.

وقد تم اكتشاف السلالة، الذي تم رصدها لأول مرة في جنوب إفريقيا، في عدد من الدول، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس والبرتغال ونيوزيلندا وسويسرا.

ومن الممكن أن يشير تباطؤ انتشار السلالة إلى أنه من غير المرجح أن تصير سائدة بالطريقة التي انتشرت بها السلالات السابقة مثل "بيتا" و"دلتا".

وسلالة "دلتا"، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، هي السائدة حاليا في جنوب أفريقيا.