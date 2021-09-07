نادي الأسير الفلسطيني: إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى بسجون إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت فرض إجراءات عقابية جماعية بحقّ الأسرى الفلسطينيين في مختلف السجون.

وأشار نادي الأسير، وهو "منظمة غير حكومية"، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إلى أن "هذه الإجراءات العقابية تمثلت وفقًا للمتابعة، بنقل الأسرى القابعين في قسم (2) في سجن "جلبوع"، حيث تأكد نقل 16 أسيرا إلى سجن "النقب"، وهم من بين نحو 90 أسيرًا يقبعون فيه".

كما ألغت إدارة سجن "جلبوع" المحطات التلفزيونية في كافة الأقسام، ونقلت خمسا من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، كما شرعت بعمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون.

ولفت نادي الأسير إلى أن "حالة من التوتر تخيم على كافة أقسام الأسرى، وأن كافة المعطيات الراهنة تؤكد على أن إدارة سجون الاحتلال ماضية في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية والعقابية بحقّهم".

واعتبر أنّ "هذه الإجراءات تأتي امتدادا لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال"، مطالبا "المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بفرض رقابة وحماية دولية على الأسرى، وبتكثيف الجهود لمتابعة أوضاعهم، وطمأنة عائلاتهم"، محملا "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم".

يأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن هروب ستة معتقلين فلسطينيين (خمسة منهم ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي) من سجن جلبوع عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن الذي تم تشييده في عام 2004 ويعد شديد الحراسة.

وأظهر الفحص الأولي أن الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وأن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، كما تم الكشف عن فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.