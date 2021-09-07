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ميركل تدعو الألمان إلى تلقي لقاح «كورونا»

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ابوظبي - سيف اليزيد - دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مواطنيها مجدداً إلى تلقي التطعيمات ضد فيروس المستجد. وقالت ميركل، اليوم الثلاثاء، في مناقشة عامة بالبرلمان الألماني (بوندستاج): «إنكم بذلك تقدمون مساهمة مهمة للغاية لأنفسكم ولمجتمعنا بأسره لإيجاد مخرج من هذه الجائحة».

وأكدت ميركل سلامة اللقاحات، وقالت: «بالطبع لم يكن أحد منا، ولن يكون بأي وجه من الوجوه، أرنب تجارب عند التطعيم»، مضيفة أن اللقاحات في ألمانيا مرت بجميع مراحل الاختبارات السريرية اللازمة وجميع عمليات الموافقة.

وكان وزير المالية الألماني ومرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على المستشارية، أولاف شولتس، دعا مؤخراً، وبقوة، إلى تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا مستخدماً عبارات شديدة اللهجة.

وقال شولتس في مقابلة مع إذاعة «إن آر دبليو» المحلية يوم الجمعة الماضي: «تم الآن تطعيم 50 مليون شخص مرتين، لقد سارت الأمور على ما يرام! الرجاء الانضمام».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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