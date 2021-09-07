ميركل تدعو الألمان إلى تلقي لقاح «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مواطنيها مجدداً إلى تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد. وقالت ميركل، اليوم الثلاثاء، في مناقشة عامة بالبرلمان الألماني (بوندستاج): «إنكم بذلك تقدمون مساهمة مهمة للغاية لأنفسكم ولمجتمعنا بأسره لإيجاد مخرج من هذه الجائحة».

وأكدت ميركل سلامة اللقاحات، وقالت: «بالطبع لم يكن أحد منا، ولن يكون بأي وجه من الوجوه، أرنب تجارب عند التطعيم»، مضيفة أن اللقاحات في ألمانيا مرت بجميع مراحل الاختبارات السريرية اللازمة وجميع عمليات الموافقة.

وكان وزير المالية الألماني ومرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على المستشارية، أولاف شولتس، دعا مؤخراً، وبقوة، إلى تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا مستخدماً عبارات شديدة اللهجة.

وقال شولتس في مقابلة مع إذاعة «إن آر دبليو» المحلية يوم الجمعة الماضي: «تم الآن تطعيم 50 مليون شخص مرتين، لقد سارت الأمور على ما يرام! الرجاء الانضمام».