تركيا تعتقل 137 شخصا بشبهة الانتماء لـ”غولن”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:34 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 شخصا، ضمن حملة تنفيذ أوامر اعتقال بحق 214 شخصا بشبهة الانتماء لـ”تنظيم غولن”.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن حملة الاعتقالات بدأت في 41 ولاية إضافة لشمال قبرص لإلقاء القبض على المشتبه بهم، ومن بينهم عسكريون في الخدمة أو مفصولون.

ويتهم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء المسرحية الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016.

كما تزعم أنقرة أن غولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة.

وتصنف السلطات التركية حركة غولن تنظيما إرهابيا لكن المعارض التركي ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.