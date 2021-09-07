انت الان تتابع خبر الداخلية توضح بشأن فتح التقديم للدورة العاشرة لمعهد اعداد مفوضي الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفى قسم مكافحة الشائعات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فتح التقديم للدورة (العاشرة) لمعهد اعداد مفوضي الشرطة.