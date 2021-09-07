انت الان تتابع خبر الداخلية توضح بشأن فتح التقديم للدورة العاشرة لمعهد اعداد مفوضي الشرطة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفى قسم مكافحة الشائعات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فتح التقديم للدورة (العاشرة) لمعهد اعداد مفوضي الشرطة.
وذكر اعلام قسم مكافحة الشائعات في بيان ورد لـ الخليج 365، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ان مديرية ادارة التطوع تعلن عن فتح التقديم للدورة (العاشرة) لمعهد اعداد مفوضي الشرطة (للذكور) لخريجي الدراسة المتوسطة ولجميع المحافظات العراقية"، مضيفا، "نحن ننفي هذه الاخبار جملة وتفصيلاً وفي حال وجود مثل هكذا اخبار حقيقية سيتم الاعلان عنها عبر صفحة القسم".