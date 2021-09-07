الصدر يتحدث عن الحوزة العلمية والعشائر العراقية

بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ان التعاون بين الحوزة العلمية والعشائر العراقية أمر جميل ومطلوب.

وقال السيد الصدر في رد له على سؤال حول امكانية تفعيل السلم الاهلي ببغداد والمحافطات، إن "التعاون بين الحوزة العلمية والعشائر العراقية الأصيلة بما يضفي على عراقنا السلم والسلام هو أمر جميل ومطلوب".

وقدم شكره لـ"الحوزة والعشائر على هذا المجهود الذي يرضي الله سبحانه وتعالى".