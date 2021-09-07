هجمات سبتمبر.. فيديو يوثق لحظة مرعبة لطلاب أمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد مرور 20 عاما يقف عشرات الشباب الأمريكيين يتذكرون بمرارة مشاهد تسمرت أعينهم عليها وهم بالمدرسة يشاهدون أحداث 11 سبتمبر عام 2001.

تلك اللحظة التي علموا فيها أن بلادهم تتعرض لهجوم إرهابي، فهذا الحدث بالنسبة للبعض تم تخليده بمقطع فيديو.

منذ 20 عاما، لم تكن كاميرا الفيديو شيئا موجودا بهواتف الجميع، لذا فإن لقطات تلك التجارب ليست أمرا شائعا كما هو الحال اليوم.

وبالنسبة لبعض طلاب المدارس الذين جاؤوا بآلات الكاميرا ذاك اليوم، تم تخليد صدمتهم في التاريخ، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

لعل أحد هذه المقاطع صورتها كارولين دريس، التي كانت طالبة بجامعة نيويورك وقتها.

دريس قالت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنها التقطت الكاميرا بعد سماع صوت اصطدام أول طائرة بمركز التجارة العالمي، وعندما يبدأ الفيديو الذي صورته، يتصاعد دخان أسود من البرج الآخر.





ويمكن سماعها وهي تقول عبر الفيديو: "انفجرت قنبلة للتو بمركز التجارة العالمية.. أمر لا يصدق".

بينما تقف زميلتها إلى جوارها وهي تحاول بتلهف فهم ما حدث، فتقول: "يبدو أن طائرة اصطدمت بالبناء". لترد دريس: "الحمدلله إنهم ليسوا الإرهابيين".

لكن فيما بعد علم الأمريكيون لاحقا، أن الإرهابيين هم من يقفون وراء الحادث.

اختطف إرهابيو تنظيم القاعدة الطائرات ليصطدموا بها بمركز التجارة العالمي والبنتاجون، فيما كان هناك هدف ثالث غير معلوم لكنه لم يقع.

وأسفرت الأعمال الإرهابية عن مقتل حوالي 3 آلاف شخص، لكن الصدمة أن دريس صورت لقطاتها بينما كان الهجوم لا يزال جاريا.

وعبر الفيديو، يمكن سماع زميلة دريس تردد بصوت مرعوب: "ما هذا الذي يسقط؟ هل هذا شخص؟".

ثم بعد دقائق، انفجرت كرة نارية هائلة بالبرج الثاني، وبدأت دريس وزميلتها الصراخ.

كانت الطائرة الثانية قد اصطدمت بالفعل بهدفها. ورددت الفتاتان: "يا إلهي".

ولاحقا، شهدت الطالبتان انهيار البرج الأول، وكانت سحابة التراب تطارد المارة الذين يحاولون الهروب عبر الشارع. والتقطت الكاميرا كل ذلك، مع صراخهم.

وفي هذه الأثناء، وفي مدرسة ثانوية بفيرجينيا، صور طالب آخر كان بحوزته كاميرا أخرى اللحظة التي علم فيها فصل دراسي مكتظ بالمراهقين بشأن الأخبار المروعة.

ومع بداية الفيديو، المنشور عبر منصة "تيك توك"، يمكن رؤية الطلاب وهم يلعبون أمام الكاميرا ويصورهم زملاؤهم. ثم جاء صوت مذيع أخبار عبر التلفزيون الموجود بالزاوية.

وقال المذيع بتوتر: "حوالي الساعة 8:45 بالتوقيت الشرقي، اصطدمت طائرة بمقدمة هذين البرجين وهما مركز التجارة العالمي.. يتم إخلاء البنتاجون بينما نتحدث الآن".

وأظهر التصوير البطيء أعين جميع المراهقين على التلفزيون، ووجوههم متجهمة.

ويمكن سماع طالب يقول: "يا إلهي". ودفن آخرون وجوههم بين أيديهم.