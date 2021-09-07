العراق.. توقيف 6 سوريين اجتازوا الحدود المشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أوقفت السلطات العراقية، 6 سوريين اجتازوا الحدود المشتركة بين البلدين، بحسب ما أكدته خلية الإعلام الأمني.



وقالت الخلية، في بيان لها، إنه "من خلال المتابعة المستمرة ورصد كاميرات المراقبة للفرقة 15 بالجيش العراقي على الحدود السورية في مخفر جلبارات تمت مشاهدة 6 أشخاص اجتازوا الحدود باتجاه أراضينا".

وأضافت أن قوة من الفرقة تمكنت من إلقاء القبض عليهم جميعا، وتبين أنهم يحملون الجنسية السورية، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، أطلقت قوات "حرس الحدود" العراقية، عملية أمنية من ثلاثة محاور على الشريط الحدودي مع سوريا.

وشاركت ثلاثة تشكيلات عسكرية في العملية بينها قيادة قوات الحدود والجيش العراقي بإسناد طيران الجيش.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقار لمسلحيه.