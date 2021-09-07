تراجع ملحوظ في إصابات كورونا الجديدة لليوم الثاني في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 31.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية على مدار اليومين الماضيين.



وجاء في بيان السلطات، اليوم الثلاثاء:"تم تسجيل 31222 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 33.1 مليون إصابة".

وسجلت البلاد يوم أمس الاثنين 290 وفاة جديدة بسبب كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 441042 وفاة.

وكانت البلاد قد سجلت يوم الأحد 38948 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويوم السبت 42.7 ألف إصابة.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الثالث من حيث الوفيات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.