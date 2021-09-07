نشطاء ليبيون يتداولون صورة لـ الساعدي القذافي بعد الإفراج عنه

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول نشطاء ليبيون وعدد من المواقع الإخبارية المحلية خلال الساعات الماضية، صورة للساعدي القذافي، وهو على متن طائرة.

وقال النشطاء إن صورة الساعدي القذافي هي الأولى له بعد عقب الإفراج عنه من أحد سجون طرابلس، حيث ظهر على متن طائرة خاصة قال مقربون منه إنها تقله إلى تركيا.

وذكرت وسائل إعلامية، نقلاً عن مصدر ليبي رسمي ومصدر آخر في حكومة الوحدة مساء الأحد، أنه تم الإفراج عن الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ونقلت وكالة "رويترز" على لسان المصدرين أن السلطات الليبية أفرجت عن الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي الذي تم الإطاحة به وقُتل خلال انتفاضة 2011.

وأضاف المصدر الرسمي أن الساعدي القذافي غادر على الفور على متن طائرة متجهة إلى إسطنبول.

يشار إلى أن الساعدي كان مسجوناً على خلفية عدة قضايا، منها اتهامه بقتل أكثر من 70 شخصاً كانوا موجودين أثناء مباراة لفريقي الأهلي والاتحاد في طرابلس، حينما كان يرأس نادي الأهلي.

وكانت عائلة اللاعب الدولي الليبي السابق، بشير الرياني، قد اتهمت الساعدي القذافي بالمسئولية المباشرة عن مقتله، حينما كان الساعدي رئيساً لاتحاد الكرة، ولاعباً في المنتخب الليبي، على خلفية انتقاد الرياني لطريقة لعب الساعدي.

وسُجن الساعدي داخل سجن الهضبة في طرابلس، الذي يديره خالد الشريف، القيادي المتشدد في الجماعة الليبية المقاتلة، وهو وكيل وزارة الدفاع في زمن حكومة علي زيدان بعهد المؤتمر الوطني، أول برلمان ليبي بعد العام 2011.

وفي السياق ذاته، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار الإفراج عن الساعدي القذافي ومسؤولين آخرين في النظام السابق، معتبرة أنها ”خطوة مهمة“ في طريق المصالحة الليبية.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة بياناً قالت فيه إنها ”أحيطت علما بالإفراج عن الساعدي القذافي، وأحمد رمضان، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق، كانوا قد احتُجزوا لمدة سبع سنوات أو أكثر“.

وأوضحت أن ”الإفراج عن الساعدي القذافي كان امتثالاً لأمر قانوني صدر عقب تبرئته من محكمة ليبية في عام 2019“.