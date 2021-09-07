شكرا لقرائتكم خبر عن مستهدفات الحكومة خلال عام.. 99% نسبة التغطية بمياه الشرب و68% للصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، مد أطوال شبكات مياه الشرب بنحو 250 كم، وزيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 853 ألف م3/يوم من خلال تنفيذ نحو 50 مشروعا للمياه، لترتفع نسبة التغطية بمياه الشرب لنحو 99% على المستوى العام للجمهورية، هذا بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروعات التحلية المستهدفة بإجمالى طاقة إنتاجية 857 ألف م3/يوم، وذلك بمحافظات بورسعيد والبحر لأحمر ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء وكفر الشيخ.

كما تستهدف الخطة إضافة نحو 495 كم للشبكات القائمة، وزيادة طاقة مشروعات الصرف الصحى بنحو 3.2 مليون م3/يوم من خلال تنفيذ 36 مشروعا للصرف الصحى، بالإضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحى بالقرى من خلال تنفيذ 439 مشروعا بالقرى، ومد الشبكات بنحو 1750 كم، لترتفع بذلك نسبة التغطية إلى ما يربو على 68% على مستوى الجمهورية.

ومن المشروعات المستهدفة فى هذا الخصوص، إعادة تأهيل 60 محطة معالجة صرف صحى بالوجه القبلى (معالجة ثنائية وثلاثية) وإعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحى الملوثة للبحيرات المصرية (إدكو – المنزلة)، مثل محطة معالجة مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3/يوم، ومحطة معالجة مصرف المحسمة بطاقة مليون م3/يوم.

إلى جانب إنشاء شبكة صرف صحى ومحطات رفع ومعالجة ثلاثية بمرسى علم بالبحر الأحمر، واستكمال تلبية احتياجات منظومة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية (مشروعات إحلال وتجديد – مشروعات مواجهة الأمطار.