النائب تيسير مطر يستقبل وفد كنسى برئاسة القس بولا القمص صليب.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي المصرى القاهرى وفدا برئاسة القس بولا القمص صليب كاهن كنيسة الملاك القبلى بمنطقة الشيخ مبارك بمصر القديمة محافظة القاهرة.

وأبدى القس بولا القمص إعجابه وتقديره للتطور الكبير فى مجال الإنشاءات والأنشطة داخل النادى المصرى القاهري، منذ أن تولى النائب تيسير مطر رئاسة النادى إلى جانب روح الأسرة الواحدة، ووجه تيسير مطر الشكر للوفد، مؤكدا أن اعضاء النادى يستحقون العمل أكثر من ذلك.



النائب تيسير مطر يستقبل وفد كنسى برئاسة القس بولا القمص صليب كاهن كنيسة الملاك القبلي (1)



النائب تيسير مطر يستقبل وفد كنسى برئاسة القس بولا القمص صليب كاهن كنيسة الملاك القبلي (2)



النائب تيسير مطر يستقبل وفد كنسى برئاسة القس بولا القمص صليب كاهن كنيسة الملاك القبلي (3)