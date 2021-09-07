بـ 343 مليون جنيه.. تنفيذ 7 مشروعات بمجمع المصالح الحكومية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 7 مشروعات ومباني خدمية بمجمع المصالح الحكومية شمال مدينة الخارجة تمولها المحافظة ضمن مكونات المشروع المقام على 40 فدانًا مخصصة للمنشآت الحكومية والخدمية فيما تصل إجمالي المساحة إلى 101 فدان.

وأكد المهندس عادل عمر محمد، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن مديرية الإسكان تتولى تنفيذ هذه المباني والمشروعات الخدمية بتكلفة تقديرية 343 مليون جنيه.

وأضاف عادل، أنه جاري تنفيذ مبنى المديريات داخل المجمع الحكومي بتكلفة 110 مليون جنيه، ومبنى " التعامل مع الجمهور، والمول التجاري، ومبنى إداري للمحافظة.

وأشار عادل، إلى أن جاري تنفيذ مشروعات خدمية للعمل على خدمة المجمع تشمل إقامة محطة معالجة صرف صحي ومحطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 مليون جنيه.