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لعدم ارتداء الكمامة.. تحرير 426 غرامة فورية في سوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

حررت الأجهزة الأمنية بسوهاج، خلال الساعات الماضية، غرامات فورية لـ426 شخصًا بمراكز المحافظة، لعدم ارتداء الكمامة الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار .

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظة 29 شيشة في المقاهي والكافتيريات، لتقديمها للمواطنين، ومخالفة قرار منع الشيش ضمن إجراءات مواجهة الفيروس المستجد "كوفيد 19"، كما جرى تحرير محاضر مخالفة مواعيد الإغلاق لـ6 مقاهي و11 محلًا تجاريًا.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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