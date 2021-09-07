18 مصابًا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إصابة 18 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، بـ5 مستشفيات مختلفة بالمحافظة، طبقًا لنتائج تحاليل pcr الخاصة بهم.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أنه وفقًا للحالات المصابة بفيروس كورونا، سجل مستشفى قلين المركزي إصابة حالة واحدة، ومستشفى حميات دسوق 6 حالات، ومستشفى حميات كفر الشيخ 4 حالات، ومستشفي صدر كفر الشيخ، 4 حالات، ومستشفى الحامول المركزي 3 حالات.

وقال إن المصابين يتلقون العلاج اللازم، في المستشفيات وفق بروتوكول وزارة الصحة الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.